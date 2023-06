Nouvelle École : Rim'K ne valide pas du tout le programme

Et n’y aurait pas participé en tant que jeune artiste

Rim’K a été très critique envers "Nouvelle Ecole". Malgré sa participation à la saison 2, il a expliqué sans filtre pourquoi l’orientation du programme, choisit par Netflix, le dérangeait.

La deuxième saison de "Nouvelle Ecole" est encore dans les esprits, malgré la fin de l’émission. Entre les nombreuses polémiques, qu’elles concernent les membres du jury ou le gagnant Yuz Boy accusé de viol et les moments déjà cultes, (big up à Crystal) il y a de quoi faire et de quoi dire. Très longtemps à la première place du Top 10 Netflix France, l’émission fut un grand succès, tout comme la première saison.

Cependant, alors que le casting de la saison 3 est déjà ouvert, les critiques se poursuivent. Rim’K, qui a fait partie des guests de cette dernière saison est revenu sur son passage, sur ses rapports avec les jeunes rappeurs participants et sur son ressenti global sur "Nouvelle Ecole. C’est lors d’un live sur Twitch que le Tonton du bled s’est exprimé et il n’a pas mâché ses mots. Il commence tout de même par les points positifs :

"Donner mon avis avec des rappeurs, j’aime ça, tu fais de la musique pour la partager. La musique, c’est un partage, donc d’en discuter avec des mecs, je trouve ça lourd moi, de partager son expérience. Sans les prendre de haut, juste un moment donné, je suis passé par des chemins par lesquels tu n’es pas encore passé, je te fais mon ressenti, je te dis mon avis, après, tu en fais ce que tu veux. Sans juger, sans dire que tu es claqué ou pas claqué".

Rim’k a ensuite mis en avant l’ambiguïté de l’émission, qui est à la fois ciblée et tout public. Il explique :

"Mais le problème dans ce genre de programme et c’est là que c’est ambigu…c’est qu’ils veulent faire un divertissement. Ils ne cherchent pas le nouveau rappeur… tu comprends ce que je veux dire, elle est là l’ambiguïté. Même eux, ils marchent sur un truc. Ils se disent, il faut qu’on plaise au public rap, mais en même temps c’est un divertissement pour qu’un mec qui ne connaît pas le rap puisse tomber sur ce programme et rester dessus".

Puis il termine :

"Donc c’est là où finalement c’est ambigu. Moi, je serais un rappeur de leur génération, je ne pense pas que je l’aurai fait ce programme-là, je te dis la vérité".

Une apparition dans la série, qui reste donc très mitigé pour Rim'K.