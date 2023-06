Booba : son concert au Maroc officiellement annulé

Le Duc ne se produira pas à Casablanca le 21 juin.

Ce qui était une quasi évidence est devenue une certitude : le concert de Booba prévu ce 21 juin à Casablanca a officiellement été annulé par les autorités, à la suite d'une intense campagne de boycott qui s'est répandu dans tout le pays et sur les réseaux sociaux et dont Maes s'était largement fait écho. C'est l'Agence France Presse qui a obtenu cette information directement auprès des organisateurs. Ces derniers ont en effet répondu positivement à une question sur l'annulation, faisant en cela écho aux informations publiées par le média marocain Tel Quel. On reproche à Booba "des propos dégradants envers les femmes marocaines et nord-africaines" dans certains de ses morceaux, notamment "E.L.E.P.H.A.N.T" ou "Génération assassin".

Dès l'annonce de l'organisation de ce concert, des voix se sont élevées pour que ce concert n'ait pas lieu et une pétition avait rapidement été mise en ligne. Elle a recueilli des milliers de signatures et surtout, elle a été partagée par Maes qui s'est fait un plaisir de mettre son ancien ami dans la difficulté. Rappelons que, dans l'introduction de cette pétition, on pouvait lire :

"Les Marocain(e) s se sont sentis offensés à l’idée d’apprendre que le rappeur Booba allait se produire au Maroc."

En outre, Le Club des avocats au Maroc a porté plainte contre Booba "pour diffamation et injures portées contre les femmes marocaines". Le parti d’opposition islamiste Justice et Développement (PJD) avait également réclamé l’annulation du spectacle lors d'une question parlementaire écrite adressée au ministre de la Jeunesse et de la culture.

Le Duc avait senti le vent tourner puisque dans une vidéo datant d'il y a plusieurs jours, il disait :

"S'il était annulé, ça serait vraiment regrettable. On aime le Maroc, on aime l’Afrique. On a jamais insulté les marocains, ni aucun africains."

On attend maintenant une réaction de sa part. Et on se doute que Maes devrait également réagir et se réjouir...