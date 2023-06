Rohff tacle la Mafia K'1 Fry

L’hommage aux 20 ans du clip "Pour ceux" n’est pas passé.

Rohff a poussé un coup de gueule sur ses réseaux et s’en est pris à la Mafia K’1 Fry suite à la célébration du classique "Pour Ceux", sorti il y a 20 ans. Dans un long message, le rappeur a parlé d’un moment gênant et d’un manque de reconnaissance à son égard.

Les hommages sont nombreux dans le rap game. Qu’il soit US ou cefran, il est important de célébrer les artistes, les collectifs et les musiques qui ont marqué les esprits. Certains titres, aujourd’hui considérés comme des classiques, ont eu un impact si fort, en termes d’écriture, d’engagement et de réalisation qu’ils ont pu ouvrir la porte à toute une nouvelle génération. Le morceau "Pour Ceux" de la Mafia K’1 Fry, dont le clip a été réalisé par le collectif Koutrajmé en fait partie. Jay-Z a d’ailleurs déclaré un jour en interview que ce clip lui avait fait "pété les plombs", c’est pour dire !

"Pour Ceux" a aujourd’hui 20 ans et une célébration a été organisée le vendredi 2 juin à Vitry-sur-Seine, là où tout a commencé. Les réseaux sociaux de Mafia K’1 Fry avaient communiqué l’information afin de convier les fans du collectif à célébrer le titre culte, sorti sur l’album "Cerise sur le Ghetto" en 2003. Afin de poursuivre la symbolique jusqu’au bout, le choix du lieu de l’événement ne pouvait être que le Kekab Chez Coco, qui apparaît dans le clip. Des t-shirts exclusifs étaient également offerts à chaque grec acheté. Une fête en grande pompe, qui a ravi un grand nombre de personne, à l’exception de Rohff.

Lui qui clashé récemment des politiques ou encore Booba, il s’attaque aujourd’hui à d’autres artistes. Le choix du lieu de l’événement, la mise en vente de t-shirts, de blousons en cuir noir porté par les rappeurs dans le clip, ou tout simplement l’hommage de manière globale, n’ont pas plu à Roh2f. Il semble également ne pas avoir été avertit de tout cela. Sur Instagram, il a donc exprimé le fond de sa pensée et n’a pas été tendre. Il commence :

"Moi aussi j’ai œuvré par ma voix, ma musique, mes classiques, mes showcases et concerts, mes embrouilles, mes cou*lles, mes épreuves et mon histoire, à l’entretien de la réputation de la Mafia K’1 Fry depuis 1995. La voir se ringardiser et tomber si bas ça fait mal. C’est gênant".

Il continue :

"Le cuir à 800€ (trop cher), on ne m’en a pas avisé donc je le porterai pas. J’aimerai qu’on offre celui qui me revient de droit lol. Fêter les 20 ans dans un grec sous prétexte qu’il apparaît dans le clip de “Pour ceux” c’est réducteur, comparé à tout ce que ça représente. Et j’aime manger Chez Coco, mais c’est pas l’endroit pour célébrer une telle œuvre".

Il enchaîne avec :

"Exploiter le nom Mafia K’1 Fry sur le dos de ceux qui ont fait le plus gros boulot depuis tant d’années, avec si peu de classe, de gratitude et de respect, ne me donnera jamais envie de me rabibocher avec qui que ce soit. Les principes passent avant le business ici".

Puis termine :

"Ça joue les neutres, ça partage pas les albums, les clips, même pas un mot quand on est au hebz, mais ça utilise mes sons, mes refrains pour attirer les gens dans un grec. Arrêtez vos bêtises, wallah faites les fiers jusqu’au bout".

On ne pouvait faire plus clair.

