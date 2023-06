Shay explique son embrouille avec Crystal dans "Nouvelle Ecole"

Une des scènes marquantes de cette saison 2.

La saison 2 de "Nouvelle École" est terminée depuis quelques jours, mais le show de Netflix continue à faire beaucoup parler de lui. Les scores de streaming de WarEnd, mais aussi du Dau sont en train de monter en flèche, preuve que l'émission est un véritable tremplin pour les talents. Le vainqueur, Yuz Boy, se retrouve au coeur de l'actualité à cause d'accusations de viol. Et les membres du jury font eux aussi l'actualité, en revenant sur les décisions compliquées qu'ils ont eu à prendre pendant cette saison.

Notamment Shay, dont la stature aura bien évolué en l'espace d'un an. Beaucoup critiquée pour ses choix ainsi que son attitude trop désinvolte pendant la saison 1, la juge a musclé son jeu et ça s'est vu. Notamment pendant l'audition de Crystal, à qui Shay a reproché son côté bad bitch de manière un peu sèche. Depuis, la séquence a fait le buzz, au point que Shay s'est expliquée plusieurs fois sur le sujet, notamment en interview chez Konbini.

La Jolie Garce a déclaré : "J'étais concentrée. C'est normal, le rap c'est un peu comme ça. Elle est dans un délire un peu bad bitch. Je ne l'ai pas trouvée naze, en vrai, j'aimais bien son délire, c'est juste que j'ai vu les limites de ça". Shay continue en expliquant qu'elle même était arrivée dans le game via ce délire bad bitch, et qu'elle aussi avait vite trouvé les limites de ce personnage. Elle explique également qu'il manquait quelque chose pour la prendre, et détaille ensuite comment son avis a été plutôt mal reçu par la candidate.

Une séquence assez drôle, avec le S qui n'arrête pas de rigoler pendant l'interview.