Yuz Boy répond aux accusations contre lui

Le chanteur se dit très serein.

La saison 2 de "Nouvelle Ecole" vient à peine de se terminer, il y a moins d'une semaine. Encore une fois, le show a plutôt bien fonctionné, avec de gros scores d'audience, et en étant en TT pendant la plupart de la saison. Mais maintenant que c'est fini et qu'on connait le gagnant, l'émission continue d'avoir une publicité dont elle se serait bien passée : en effet, le gagnant de cette saison 2, Yuz Boy, a apparemment été accusé de viol selon une information révélée par BFM TV. Une plainte qui remonte à il y a plusieurs mois, bien avant le tournage de l'émission.

Une accusation assez lourde portée par une jeune femme du nom de Capucine, qui accuse le rappeur de l'avoir violée à 3 reprises, en plusieurs mois. Mais Yuz Boy ne se laisse pas abattre et il a tenu à réagir à ces accusations, d'abord par son avocate en disant que "il n'a rien à se reprocher et ne sait pas de quoi il s'agit. Si enquête il y a, mon client se tiendra à la disposition des enquêteurs". Mais il a aussi tenu à s'adresser directement à ses fans via un tweet.

Un message posté sur son compte Twitter dans lequel il dit : "Bonjour à tous. Je ne vais pas m’attarder sur le sujet, je suis innocent et je n’ai rien à me reprocher. Le coeur léger et serein, j’ai confiance en la justice qui fera son travail". On espère qu'effectivement, la justice fera son travail rapidement car la situation est plutôt malsaine, que ce soit pour la plaignante ou pour l'accusé. On espère surtout que Netflix et la production accorderont une attention particulière au choix des candidats pour la saison 3, dont le casting est déjà ouvert.