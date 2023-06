Nouvelle Ecole : Yuz Boy le gagnant de la saison 2 visé par une plainte pour viol

Une jeune femme de 26 ans l'accuse de plusieurs viols.

Yuz Boy, le gagnant de "Nouvelle Ecole" saison 2, est visé par une plainte pour viols. Le rappeur, de son vrai nom Youssef Keita, est accusé pour des faits qui se seraient produits fin 2020 et début 2021 selon HffPost, confirmant une information de BFMTV. La plainte aurait été déposée en août 2022 par une jeune femme de 26 ans qui souhaite se faire appeler Capucine. Elle aurait été victime d'un premier viol fin 2020. En plein rapport anal, elle aurait indiqué au rappeur avoir mal.

"J’ai essayé de l’écarter avec ma main et je lui ai demandé oralement de s’arrêter de façon claire" ce qu’il n'a pas fait, aurait-elle indiqué selon BFMTV.

Yuz Boy se serait défendu en indiquant qu'il n'avait pas entendu sa demande. En février 2021, elle indique avoir été victime d'un autre viol dans un ascenceur. L'homme l'aurait embrassée avant de baisser sa culotte et de la pénétrer sans préservatif.

"Je ne me suis pas débattue car j’étais surprise"

Enfin en mars 2021, elle a raconté avoir passé la soirée avec Yuz Boy. Alors qu'ils étaient devant Netflix, le rappeur aurait essayé de l'embrasser mais elle l'aurait repoussé. Il aurait de nouveau tenté d'avoir une relation sexuelle malgré ses protestations.

"Durant l’acte je n’ai pas bougé, je n’ai pas crié. Je n’ai rien dit"

Quelques semaines plus tard, elle aurait découvert être enceinte et aurait subi une intervention volontaire de grossesse. C'est seulement un an plus tard qu'elle a porté plainte, une fois "sorti(e) du déni". Cette plainte fait l’objet d’une enquête en cours, confirme simplement le parquet de Paris.

Contactée par BFMTV, l’avocate de Yuz Boy assure que le rappeur nie les faits. "Il n’a rien à se reprocher et ne sait pas de quoi il s’agit. Si enquête il y a, mon client se tiendra à la disposition des enquêteurs", a déclaré maître Alissia Dexet.

Netflix n’aurait pris connaissance de l’existence de cette plainte que quelques heures avant la diffusion du dernier épisode de "Nouvelle École" : "Nous menons un gros travail au moment de la sélection des candidats pour nous assurer qu’il n’y ait pas de choses problématiques, notamment avec des antécédents judiciaires ou des tweets. Ce n’était pas le cas. Nous n’avions aucune raison de douter de leur moralité".

Absent de la soirée Netflix pour fêter sa victoire, le rappeur aurait été en contact avec Capucine. Dans cette conversation enregistrée, écoutée par BFMTV, l’interlocuteur dit être "désolé", "assumer ses torts" et vouloir "s’excuser".