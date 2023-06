Booba défié par Makala

Bizarrement, c'est passé assez inaperçu mais avant son passage à l'Olympia ce 27 mai, le rappeur suisse Makala (qui est à cette occasion le premier artiste de sa catégorie à remplir cette salle mythique) a donné une conférence de presse dans laquelle il s'en prend frontalement à Booba. Pas forcément pour le clasher un peu bêtement comme le font tous les autres mais bien pour le mettre artistiquement au défi.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, il dit :

"Je sais que la compétition est rarement assumée dans le game. Pourtant quand tu écoutes les sons, il y a tout le monde qui dit qu'ils fument tout le monde. A l'heure actuelle, devant vous tous, je vais défier Booba [...] Je sais que c'est un compétiteur, je sais que c'est quelqu'un qui a la dalle. Aujourd’hui, il doit un peu s'ennuyer mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut rallumer cette flamme, faire un truc. Ce que je propos à Booba c'est lui et moi sur le même track. Rap, pas d'autotune, parce qu'on pourrait le faire avec de l'autotune. Pas d'autotune, juste lui et moi on rappe. Et on regarde qui est le plus fort à l'heure actuelle entre lui et moi. Parce que moi, ça m'intéresse pas d'aller faire des petits combats. Le combat où je peux fumer le gars facilement, je ne vais pas me donner à 100%. Il faut un combat légendaire."