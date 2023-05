DaniLeigh arrêtée !

Elle a eu un accident et a tenté de fuir...

DaniLeigh a été arrêté pour trois chefs d'accusation commis dans le cadre d'un délit de fuite alors qu'il conduisait sous influence cette semaine à Miami Beach. Selon TMZ, Dani a été arrêtée tôt mardi matin (30 mai) après avoir heurté une personne sur un cyclomoteur et tenté de fuir les lieux. Des témoins prétendent avoir vu l'accident et affirment que la victime a été traînée sur un pâté de maisons après que DaniLeigh ait tenté de prendre la fuite. Parmi leurs déclarations, on peut lire que le conducteur d'une Mercedes-Benz G550 (prétendument DaniLeigh) "rouler à grande vitesse" tout en "se faufilant dans la circulation". Le même témoin a déclaré avoir également vu le véhicule heurter un scooter mais "continuer à rouler" et n'a vu personne s'arrêter.

Les documents obtenus par TMZ indiquent que, lorsque la police a rattrapé la chanteuse, elle sentait l'alcool. Elle aurait d'ailleurs échoué à un test de sobriété fait immédiatement et, après avoir soufflé dans un alcootest, il s'avère qu'elle était deux fois au-dessus de la limite autorisée aux Etats-Unis. Elle a donc été arrêtée et mise en examen pour "conduite sous influence, délit de fuite d'un accident avec blessures corporelles graves et dommages matériels en état d'ivresse". Les forces de l'ordre ont d'ailleurs retrouvé une bouteille de tequila vide dans le véhicule.

Quant à la victime qui conduisait le scooter, elle a été transportée dans un hôpital local où on lui a diagnostiqué une blessure à un rein et une fracture de la colonne vertébrale.