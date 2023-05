Booba tacle Aya Nakamura : elle a invité Damso à l'Accor Arena

Et ça pour le Duc, c’est impardonnable.

La série de concert d’Aya Nakamura continue de faire parler. C’est désormais au tour de Booba de réagir à l’arrivée surprise de Damso sur scène, auprès de la chanteuse. Un geste que le rappeur ne semble avoir que très peu apprécié.

Avec Booba, on pourrait créer l’expression "Les amis de mes ennemis, deviennent mes ennemis…et n’ont pas droit à un feat !". Comme quoi, les choses peuvent changer en très peu de temps dans le rap game. Il y a pourtant quelques mois, l’artiste française la plus écoutée à l’international et le Duc s’envoyaient de la force. Quand celle-ci déclarée s’inspirer de lui, de son côté, Booba saluait son dernier album "DNK" (malgré un feat avec Damso). S’en est suivi l'engouement des internautes sur les réseaux socieux, qui ont tout de suite sollicité une collaboration entre les deux artistes. Mieux encore, un youtubeur s’est même amusé à créer un mashup des morceaux "Dragon" et "Daddy". Le résultat fut efficace et les principaux concernés se sont même amusés de la chose.

Si Booba a annoncé il y a quelque temps, "regretter de ne pas avoir fait de feat avec Aya" (il soutenait Niska à l’époque), l’idée d’une collaboration est donc revenue sur le tapis, même si elle émanait majoritairement des fans. Cependant, depuis quelques jours, cette éventualité semble complètement morte.

En effet, la chanteuse s’est produite lors de trois concerts (sold out en seulement quelques heures), à l’Accor Arena de Paris, du 26 au 28 mai. Elle y a invité sur scène Fababy, SDM ou encore Damso. Ce dernier a interprété leur morceau "Dégaine", pour le plus grand plaisir du public et le plus grand désarroi du Duc. C’est visiblement plein d’humour qu’il a partagé un extrait de Dems, sur scène aux côtés d’Aya Nakamura, avec la légende "Feat annulé" et deux émojis mort de rire et en train de vomir. On comprend ici l’ironie de l’artiste, même si ce fameux feat n’avait jamais officiellement été envisagé. Si ce fut le cas, aujourd’hui cela semble bien compromis. Lui qui reprochait à Niska de "se mélanger avec tout le monde, notamment avec des personnes que l’on apprécie guère chez la Piraterie", Aya ne fait pas exception.