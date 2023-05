Aya Nakamura valide Crystal de "Nouvelle Ecole"

Ensemble, elles ont mis le feu à la Toile.

OK Crystal ne gagnera pas "Nouvelle Ecole". Son clash avec Shay est d'ores et déjà devenu légendaire. Mais peu importe le gagnant de l'émission, pour le moment, c'est elle qui a touche les dividendes les plus intéressants. Alors qu'Aya Nakamura faisait son dernier show à l'AccorArena ce dimanche 28 mai, une belle conclusion de trois concerts complets et bouillants, c'est une vidéo des coulisses qui a retenu l'attention des Internautes. On y voit en effet la chanteuse en compagnie de Crystal et les deux artistes semblent très proches.