Biggie empêché par P.Diddy de rejoindre "Thug Life" ?

2Pac voulait que Notorious B.I.G. fasse partie de l'aventure, mais...

La rivalité entre Tupac et Notorious B.I.G. est entrée dans la légende de l'histoire du rap, notamment à cause de sa fin tragique. Mais il aurait pu en être autrement. les deux rappeurs n'étaient au départ pas des ennemis, ils étaient même potes, mais une succession de coups du sort, et des entourages très toxiques des deux côtés, ont fini par transformer cette amitié en véritable rivalité, à la limite de la haine. La faute, donc, aux entourages peu fiables des deux artistes, comme P.Diddy, Suge Knight, Haitian Jack, ou encore Jimmy Henchman.

Macadoshis, membre du groupe "Thug Life" fondé par 2pac et ses potes au début des années 90, a même révélé que 'Pac voulait que Biggie fasse partie de l'aventure avec eux. Mais il révèle également dans "The Art Of Dialogue" que P.Diddy l'en aurait empêché : "on avait une chance de rencontrer Biggie. On était en plein dans le Thug Life Tour. 'Pac a ramené Biggie dans la pièce, on était au Marriott et BIG est rentré dans la pièce, il était super cool frère. Je me rappelle qu'il avait vraiment les pieds sur terre, il a kické avec tout le monde, on a fumé des blunts et on se marrait bien avec lui", explique-t-il.

"On travaillait déjà sur l'album "Thug Life" au moment où Biggie signait chez Puff. Donc, c'était pas vraiment un conflit d'intérêts, mais on ne sentait pas Diddy très chaud pour laisser B.I.G. vraiment venir avec nous et faire du son alors qu'il bossait déjà avec lui. Il voulait être le premier à le faire péter. Il avait seulement "Party & Bullshit" à ce moment, il ne voulait pas le laisser partir tout de suite. Donc,c 'était surtout un problème de timing", termine Macadoshis.

Imaginez comment le groupe aurait tout cassé si les deux monstres étaient réunis...