"Nouvelle Ecole" : Fresh ne regrette rien

Il est fier du travail accompli.

La saison 2 de "Nouvelle École" a commencé il y a seulement quelques semaines, et déjà, les débats font rage sur Twitter entre ceux qui préféraient tel ou tel candidat. Le show aura donc réussi à s'imposer comme un véritable sujet incontournable pour le rap game FR, et Netflix compte bien profiter de l'engouement du public français pour tout ce qui touche au rap. L'adaptation français du "Rythm + Flow" américain est donc un grand succès, et ça, c'était loin d'être garanti.

Notamment quand on connait le peu d'amour que le public Rap FR porte à tout ce qui est télé-crochet, concours de chants, paillettes, télévision. Il y a encore quelques années, les rappeurs se moquaient souvent des participants à la Star Academy, dont les codes étaient bien loin de l'attitude gangsta à la mode dans le game. Mais les choses ont désormais bien changé et l'émission "Nouvelle École" est clairement vue comme un véritable tremplin, un booster pour la carrière. Et ça n'est pas Fresh, aka Fresh La Peufra, gagnant de la saison 1, qui dira le contraire.

Lors d'une interview pour HYCONIQ, le rappeur belge a déclaré : "J’ai pris un risque que je ne regrette pas. J’ai essuyé beaucoup de critiques sur ma légitimité, ma crédibilité en tant que rappeur. Dû au fait que j’ai fait Nouvelle École. Mais je pense qu’au final, ça m’a juste ouvert énormément de portes. Je pense que j’ai cassé certains codes. Et au final, si je dois me faire critiquer beaucoup sur Twitter – en sachant que ça fait grandir le mouvement rap, hip-hop – franchement allez-y. Il n’y a pas de problème", affirme-t-il.

Il continue en expliquant les raisons pour lesquelles on retrouvre SCH, Niska et Shay dans son album, en disant simplement que "d’où je viens, quand un train passe, si t’es vraiment ambitieux tu prends tous les risques pour ton truc". Il termine en déclarant : "Au final, Nouvelle École m’a apporté énormément de choses. Et je ne regrette pas. On a aussi fait énormément par après. Le clip de “Chop” a également été réalisé de manière indépendante. Ce n’est pas Netflix qui nous a financés".

Bref, Fresh a l'air d'avoir la tête sur les épaules et être très conscient de l'environnement dans lequel il évolue, et où il veut aller. Ça lui assure de bonnes choses pour l'avenir !