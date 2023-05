Les Flammes : Sadek donne son avis

Un avis vraiment intelligent.

Il y a à peine deux semaines, la première cérémonie de récompenses organisée par et pour le rap français a vu le jour. "Les Flammes" ont eu lieu pour la toute première fois, et comme on pouvait s'y attendre, tout n'a pas été parfait pendant cette grande première, c'est normal. On était toutefois loin d'imaginer que la cérémonie allait faire autant parler dans le game, notamment les détracteurs, qui n'étaient pas d'accord avec les nominations, ou encore les rappeurs du Sud qui se sont plaints d'être peu représentés.

Cette semaine, c'est Sadek qui a livré son sentiment à propos des Flammes, et comme souvent, son avis est plutôt réfléchi et différent de ce qu'on entend ailleurs, c'est donc intéressant de l'écouter sur le sujet. Pour lui, l'existence de cette cérémonie est "un aveu de faiblesse pour la culture hip-hop", puisque ça a été créé pour pallier au manque de représentation du rap, genre le plus vendeur en France, aux Victoires de la Musique organisées chaque année.

"Je ne veux pas que les Flammes soient érigés en lot de consolation des Victoires de la Musique. Soit on accorde plus d’importance à cette cérémonie et on la boycott soit on s’y bat pour que des artistes quand ils pètent les scores aient leur Victoire de la Musique". Il a également déclaré qu'il était plutôt d'accord pour le choix des artistes, y compris à propos de Jul ou des rappeurs marseillais qui, en 2022, n'ont pas choqué le game comme ils ont pu le faire l'année d'avant (malgré de très belles ventes et de très belles sorties).

Sadek, comme d'habitude, a été très intelligent dans sa réponse.