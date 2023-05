Nouvelle Ecole : le clash entre Slkrack et Coehlo continue sur Twitter

Ils avaient encore des choses à se dire.

L’épreuve des battles ne semblent pas être terminée pour Slkrack et Coelho. Les deux candidats se chauffent encore sur la Toile, tout en gardant un bon esprit.

Il semblerait que chaque nouvel épisode de "Nouvelle Ecole" apporte son lot de surprises, de polémiques ou tout simplement d’actions marquantes qui s’inscrivent déjà dans la liste des moments phares de l’émission. En effet, la saison 2 de la série Netflix compte déjà quelques pépites inoubliables telles que la confrontation entre Shay et Crystal ou encore l’élimination de Nayra par Niska, ce qui lui a valu une déferlante de critiques. Sans oublier, le coup de gueule de Vadek qui a suscité de nombreuses réactions sur Twitter et les excuses du rappeur. Il faut le dire, ça fait déjà beaucoup, alors même que l’épisode final n’a pas encore été dévoilé.

Aujourd’hui, c’est au tour de Slkrack et Coelho de faire parler d’eux. Les deux participants, qui ont déjà l’un comme l’autre, une certaine notoriété et une fan base solide, ont marqué les esprits lors de l’épreuve des battles. Le public, tout comme le jury composé de Shay, Niska et SCH, s’attendait à une confrontation choc et n’a pas été déçu. Le passage de l’interprète de "Un jour de moins" était particulièrement violent. Entre "le coca dans le biberon", l’insulte de "belle sal*pe" ou encore la punchline "t’es tellement gros, on dirait que t’as bouffé Driver", Coelho a été sans pitié.

Cependant, les deux artistes ne se sont pas arrêtés là. C’est sur un ton moqueur qu’ils se sont amusés de leur passage sur Internet. Tout en faisant preuve de dérision, ils ont enchaîné les tweets. Quand Coelho disait : "Je crois que j’ai mangé mes fruits. Du grand divertissement avec mon gars Slkrack", ce dernier lui a répondu en postant une photo montage des deux devant Burger King avec le commentaire : "On aurait dû clasher à Burger King gros". Son adversaire lui a ensuite répondu : "Ils ont un menu DRIVER là-bas ?".

J’crois que j’ai mangé mes fruits 🤷🏻‍♂️🤣



DU GRAND DIVERTISSEMENT avec mon gars @slkekra 🤝 pic.twitter.com/sNOrOpOaCb — Coelho (@coelhomayr) May 24, 2023

Ils ont un MENU DRIVER là bas ?? 🤤 https://t.co/gLwa7HlcJ6 — Coelho (@coelhomayr) May 24, 2023

La réponse de l’interprète de "Bac Pro" ne s’est pas fait attendre : "Ouais Shay, si je demande que Coelho rappe sur l’instru, j’en fais trop ouuuuuuuu ?".

we shay, si jdemande que coelho rap sur linstru j’en fais trop ouuuuuuuu ??? https://t.co/cnSEGF0PnC pic.twitter.com/JpaYZM4Jnn — SLKRACK (@slkekra) May 24, 2023

La nouvelle saison de "Nouvelle Ecole" n’a pas fini de faire encore beaucoup de bruit.