Fetty Wap condamné à 6 ans de prison

Le procureur avait demandé entre sept et neuf ans de prison.

Le verdict est tombé le 24 mai 2023. Fetty Wap a été condamné à 6 ans de prison au tribunal fédéral de Central Islip, dans l'État de New York selon le New York Times. Pour rappel, le rappeur (de son vrai nom Willie Junior Maxwell) avait été arrêté en octobre 2021 avec 5 autres personnes et accusé d'avoir distribué plus de 100 kilos d'héroïne, de fentanyl, de cocaïne et de crack dans la région de New York. Après son arrestation, le FBI avait retrouvé 16 kg de cocaïne, 2 kg d'héroïne, des pilules de fentanyl, deux armes de poing de 9 mm, un fusil, un pistolet de calibre 45, un pistolet de calibre 40, des munitions et 1,5 million de dollars en espèces.

Il avait finalement été ibéré sous caution avant d'être à nouveau appréhendé en août 2022 pour avoir menacé de tuer un homme via FaceTime. Récemment, l'avocate de l'interprète de "Trap Queen", Elizabeth Macedonio, avait tenté d'obtenir une réduction de peine pour son client évoquant la pandémie de covid-19 et le divorce du rappeur.

"En 2020 ou aux alentours de cette date, avec l'arrivée de la pandémie mondiale, les choses ont commencé à changer pour M. Maxwell", peut-on lire dans cette note. "Il n'y avait plus d'opportunités de se produire, et ses revenus étaient donc sévèrement limités. Il a fait l'objet de poursuites personnelles, il était en instance de divorce et il avait une relation avec un homme de loi qui le volait. Alors que les factures continuaient d'arriver, l'argent pour les payer commençait à manquer. À la même époque ou presque, M. Maxwell a perdu ses grands-parents et plusieurs autres personnes qui lui étaient proches."

"La dépression et la panique ont commencé à s'installer. Comme nous l'avons dit, M. Maxwell était extrêmement fier de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et d'apporter son soutien aux autres membres de sa famille. Il est décrit comme quelqu'un qui plaît aux gens et qui éprouve une grande satisfaction à s'occuper des autres. Soudain, il a eu l'impression que la vie allait à l'envers et il a eu honte lorsqu'il a commencé à lutter pour maintenir le style de vie qu'il avait créé pour tant de gens. Son jugement s'est altéré. Désespéré de ne pas pouvoir faire face à ses obligations financières, M. Maxwell s'est impliqué dans l'infraction en question pendant quelques mois au printemps 2020."

Au tribunal, le rocureur du district Est, Breon Peace, avait demandé une peine comprise entre sept et neuf ans pour donner l'exemple auprès des jeunes qui suivent Fetty Wap.

"Les jeunes qui admirent l'accusé et envisagent de vendre de la drogue doivent recevoir le message que la vente de drogue n'est pas un mode de vie glamour et que, s'ils participent à ce commerce, ils seront condamnés à de longues peines d'emprisonnement" a-t-il annoncé au procès.

À l'annonce du verdict, le rappeur de 31 ans originaire du New Jersey a remercié ses fans pour leur soutien.