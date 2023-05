Zamdane hospitalisé après un grave accident de voiture

Il a tenu à rassurer ses fans.

Zamdane s’est exprimé sur ses réseaux suite à son accident de voiture. Le rappeur se rétablit, mais a eu très peur. Il n’est pas le seul.

Si les accidents de voiture sont malheureusement récurrents, ils n’en restent pas moins effrayants. Le samedi 20 mai, c’est Zamdane qui s’est fait une énorme frayeur après un accident de la route. On n’en connaît pas encore tous les détails, mais vu l’état de la voiture, le choc a dû être terrible. C’est l’interprète de "Ma réalité" lui-même qui a annoncé la nouvelle en partageant des photos, pour le moins choquantes, sur son compte Instagram, trois jours après les faits.

Le premier cliché a été pris à l’hôpital et on peut apercevoir que le rappeur est sous perfusion et également blessé au bras. Le deuxième montre l’état de sa voiture, complètement détruite et indique à quel point on n’est pas passé loin d’un véritable drame. En légende de son post, l’artiste marseillais adresse un beau message d’espoir à ses fans et s’estime également chanceux d’être encore en vie. Il écrit :

"Samedi après-midi je l’ai échappé belle, j’ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Ceci est un rappel parce que la vie est trop précieuse. Cette année j’ai tenu un rythme assez sévère j’ai sorti énormément de musique, mais pour la première fois je dois prendre soin de moi et me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus stable et plus fort. Ceci est une promesse. Al Hamdoullilah".

Des paroles puissantes qui ont suscité une vague de réactions de soutien de la part de sa fan base ainsi que d’autres artistes français. Si certains ont exprimé leur choc face à la gravité de l’accident, Gouap commentait par exemple, "Mais quel bail ?", d’autres ont été particulièrement touchés par son message : "On a besoin de toi frère, la vie est trop précieuse", disait Sofiane Pamart. De son côté, Rim’K (qui annonçait d’ailleurs récemment une collaboration avec Zamdane sur un morceau nommé "Cicatrice", qui devrait sortir prochainement), a commenté : "Allah y chafik".

Toute l’équipe de Generations souhaite un bon rétablissement à Zamdane.