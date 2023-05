Jul organise une croisière pour faire découvrir son album à ses fans

Il prend soin de son public.

C'est vrai qu'on ne peut pas nier que Jul possède l'une des fan bases si ce n'est la fan base la plus fidèle de France. Mais, il faut aussi reconnaître que le rappeur marseillais le leur rend bien. Non content de leur faire des surprises ou de les faire participer à ses albums, on l'a vu encore avec la cover de son projet à venir, "C’est quand qu’il s’éteint ?", il sait aussi comment les récompenser de leur fidélité. C'est pourquoi il vient de lancer un concours afin de gagner une croisière sur un catamaran au cours de laquelle les heureux gagnants découvriront en exclusivité son dernier projet. Quel artiste, aujourd'hui, est capable de faire ça ? Franchement, aucun, peu importe le style de musique...

C’est quand qu’il s’éteint? Nouvel album le 9 juin et dispo mtn en précommande sur http://doretdeplatineshop.com En + je lance un concours pour lalbum pour vous fr découvrir en exclu des nouveaux sons avant la sortie Précommande ton CD du nouvel album sur http://doretdeplatineshop.com avant le 28/05 et tente de gagner ta place pour une session d’écoute de l’album sur le Catamaran D&P x @MisterTee_FR à Marseille le 5 juin Rdv dans quelque jours…