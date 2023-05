Dadju, comme Gims, dénonce les agissements de Dawala

Les révélations continuent de tomber.

À l’instar de Gims, Dadju a dévoilé les coulisses de Wati B et notamment le comportement de patron du label, Dawala. Le chanteur déclare s’être "fait piéger" par le producteur.

La foudre continue de s’abattre sur Dawala. Après les révélations de Gims qui l'accuse d’avoir créé les conflits existants au sein de la Sexion d’Assaut ou après les accusations de Black M qui, lui, exigeait la libération de tous les membres du groupe, c’est au tour de Dadju de s’exprimer. L’artiste n’a pas mâché ses mots et regrette aussi certains choix.

Le petit frère de Meugui était l’invité de l’émission OuiHustle. Quand on repense à l’impact qu’a eu l’interview de Gims avec le Chairman (celle où il évoquait notamment les pyramides d’Égypte), les mots de Dadju allaient forcément être scrutés de très près. Ce dernier n’a pas fait dans les vérités historiques, mais a évoqué sa jeunesse, l’Afrique, ses projets, la musique et bien entendu l’affaire Dawala. Le chanteur est revenu sur son passage au sein de Wati B à l’époque de son groupe The Shin Sekaï avec Abou Tall. C’était le début de sa carrière et si Dadju reconnaît quelques erreurs de débutant, comme le fait de ne pas lire un contrat avant de le signer, il reproche aussi au boss de ne pas avoir été honnête. Il explique notamment la fois où il lui a demandé une avance :

"J’ai demandé l’avance à Dawala pour pouvoir la donner à ma daronne et il me l’a donné sauf qu’il me l’a donné d’une manière qui n’était pas la bonne. Il m’a fait signer quelque chose à ce moment-là pour l’avance, mais ce qu’il m’a fait signer, c’est un contrat solo, alors que je suis en groupe et moi, j’avais pas capté cela. J’ai signé sans lire, j’étais bête quoi".

Il poursuit :

"J’ai signé sans lire et 4 ans après, il me dit : "le contrat que tu avais signé au moment de prendre ton avance là, tu es avec moi maintenant. Tu ne peux pas bouger". C’est de là que nos problèmes ont commencé. […] Je t’ai demandé quelque chose. Tu m’as fait signer quelque chose, mais tu ne m’as pas dit que c’était ça".

On ne peut que comprendre son ressentiment, même s’il a tout de même précisé avoir du respect envers Dawala pour son travail de producteur. De son côté, l’accusé ne devrait pas tarder à réagir, lui qui avait déjà répondu aux diverses accusations de Gims via divers médias.