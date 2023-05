Nouvelle Ecole: Shay revient sur son clash avec Crystal

Le buzz autour des deux rappeuses n’en finit pas.

Les réseaux sociaux sont en feux ces derniers temps suite à une scène tendue entre Shay et une candidate de l’émission. Si les tweets vont bons trains, la principale concernée, Shay, a également répondu à certains commentaires.

Depuis sa sortie, la saison de Nouvelle école cartonne sur Netflix. Présente dans le Top 10 en France, l’émission connaît déjà un gros buzz sur les réseaux sociaux, alors même que les derniers épisodes ne sont pas encore disponibles. Entre les polémiques liées aux choix des jurés tel que Niska (qui a éliminé la rappeuse Nayra), ou encore le clash de Shay avec Crystal, ça commence fort. Certains moments de l’émission deviennent tellement viraux sur la Toile que l’interprète de "Jolie go" a elle aussi réagi.

La séquence en question concerne sa petite altercation avec la candidate bruxelloise Crystal. Shay lui reprochait notamment son côté "bad bitch", de manquer de profondeur et d’être une pâle copie de Nicki Minaj, sans vraiment mettre en avant son identité. Des conseils qui n’ont pas vraiment plu à la candidate qui faisait des grimaces faces aux critiques de Shay qui elle, était agacée par son comportement. Un moment déjà phare de l’émission qui a provoqué un véritable tôlé sur la Toile. Même Booba y est allé de son commentaire (mais ça, ce n’est pas vraiment une surprise). Il y a donc d’un côté, certains internautes qui n’ont pas aimé le comportement de Crystal face à la critique (sachant qu’elle est quand même là pour être jugée) et de l’autre les détracteurs de Shay. Ces derniers reproches à la rappeuse son hypocrisie, pour le style "bad bitch".

Un internaute a d’ailleurs partagé un extrait du clip du morceau "Cruella" de Booba et Shay accompagné de la légende : "C’est quoi la différence entre les débuts de Shay et le freestyle de Crystal ?". Si la belge reste silencieuse face à l’acharnement de Booba, elle a pris le temps de répondre à cette question avec un simple : "12 ans d’écart. C’est pour ça que…Laisse tomber on va me tchiper ici".

12 ans d’écart. C’est pour ça que.. Laisse tomber on va me tchiper ici 😂🤷🏽‍♀️ https://t.co/W2G4XzxwKU — Shay (@shayizi) May 21, 2023

Dans les commentaires qui ont suivis sa réponse, on constate qu’un grand nombre de personnes sont d’accord avec l’artiste et estiment que le style de Crystal ne correspond pas à notre époque. En revanche, celui de Shay, 19 ans au moment du titre "Cruella"" allait avec son temps. Quoi qu’il en soit, cette histoire n’a pas fini de faire parler.