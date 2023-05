Ludacris a son étoile sur Hollywood Boulevard !

Il rentre dans un groupe très fermé.

Cela fait un bout de temps qu'on n'a pas entendu Ludacris sur un de ses albums. Il n'a rien sorti depuis "Ludaversal" en 2015, mais ça lui a permis, d'une part, de s'arrêter en étant encore au top. Et d'autre part, ça lui a laissé le temps de se concentrer sur sa carrière d'acteur, puisque vous avez pu notamment l'apercevoir dans plusieurs volets de la saga Fast & Furious. Une double casquette d'acteur/rappeur qui a fini par lui rapporter une récompense hyper convoitée, et détenue par un très petit nombre de rappeurs jusqu'ici.

En effet, Ludacris vient d'être honoré d'une étoile sur la célèbre Hollywood Walk Of Fame, située sur Hollywood Boulevard. Une avenue sur laquelle on retrouve énormément de stars du cinéma, mais très peu de rappeurs. Depuis le 18 Mai, on peut désormais également y admirer celle de Luda'. La cérémonie a eu lieu jeudi et on a pu y voir Vin Diesel, LL Cool J, Queen Latifah, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ainsi que la famille du rappeur.

Comme vous l'avez remarqué, on retrouve pas mal de collègues de la saga Fast & Furious à ses côtés pour la cérémonie. Ça n'est pas un hasard, toute la bande est en opération promo depuis la sortie toute récente de "X", le dernier volet en date de la série de films. On félicite évidemment Ludacris, et on se rappelle surtout l'incroyable rappeur qu'il était à l'époque de "Blueberry Yum Yum" et tous ses bangers. Lors de la cérémonie, le rappeur a déclaré qu'il n'aurait jamais cru pouvoir aller aussi haut lorsqu'il a commencé la musique, il y a 30 ans. Croyez en vos rêves!