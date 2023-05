Booba menace Maes à propos de son concert au Maroc

Booba ne sait pas encore s'il pourra se produire le 21 juin prochain sur la scène de Casablanca. Etant donné que ce concert risque d'être annulé, le Duc a adressé un message à ses fans, tentant de les rassurer et de leur donner des nouvelles fraîches. Bien sûr, il n'a pas pu s'empêcher d'adresser un message à son rival Maes qui a tout fait pour que le rappeur originaire de Boulbi ne puisse pas monter sur scène.

"On attend des nouvelles du concert au Maroc. Normalement, il est maintenu.Si il était annulé, ça serait vraiment regrettable.On aime le Maroc, on aime l’Afrique. On a jamais insulté les marocains, ni aucun africains. On a toujours été depuis des années en concert. Donc ça serait vraiment triste pour les fans et pour la musique. Et Maes, tu es vraiment un gros lâche, parce si tu étais vraiment chaud, tu aurais laissé le concert avoir lieu, toi avec ta propagande Gims etc… Et tu serais venu nous voir chez toi, où tu dis être le Roi, et tu aurais tout fait pour que ça ait lieu et pour me rencontrer, pour me croiser. Mais comme tu es un lâche, je préfère annuler."