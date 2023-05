Jul profite d'OM-Angers pour annoncer la date de sortie de "'C'est quand qu'il s'éteint ?"

Ce sera le 9 juin.

Il n'y a pas de doute, Jul est un fin communicant. Après le concours de pochettes et alors que l'attente monte autour de son futur album, "C'est quand qu'il s'éteint ?", le Phocéen a su tirer profite de son partenariat avec l'Olympique de Marseille pour frapper fort. C'est en effet au cours du match entre l'OM et Angers qui s'est déroulé au Stade Vélodrome que l'OVNI a annoncé la date de sortie de son "album d'été". Celui-ci paraîtra le 9 juin prochain comme on a pu le voir sur les panneaux publicitaires entourant le terrain de football.