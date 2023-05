Lil Durk payé par les labels pour clasher des rappeurs?

Le grand rap circus...

Dans le paysage rap actuel, ultra-dominé par le gangsta rap et ses excès, certains rappeurs continuent d'inspirer plus de peur et de respect que d'autres. Les rappeurs de Chicago, notamment, en raison de la violence qui y règne. Chief Keef, G Herbo ou encore Lil Durk sont très respectés par le rap game, car on sait qu'ils sont des OG et qu'ils représentent quelque chose pour leur communauté, sur place. Mais l'excès de "street credibility" peut nous conduire à des situations assez comiques dans le game...

En effet, dans un tweet posté par le rappeur lui-même, Lil Durk affirme que des labels lui ont offert des thunes pour qu'il se mette à clasher leurs artistes. "Les labels essaient de me payer pour faire un beef, mais je ne peux pas faire semblant, je suis différent, je suis imprévisible". On ne sait pas exactement à quel clash récent il fait référence, même si les internautes sur Twitter ont directement pensé à Soulja Boy et NBA Youngboy, avec qui Durkio s'est embrouillé ces derniers mois.

Labels try to pay me to beef I just can’t fake it I’m different I’m him unpredictable — THE VOICE (@lildurk) May 12, 2023

On se rappelle aussi qu'une histoire similaire était sortie au moment du clash entre 6ix9ine et Lil Durk. Rien d'officiel, mais le fait de payer des artistes pour monter des clashs n'a rien de nouveau. En 2002 déjà, un reportage du New-York Times affirmait que les beefs étaient un énorme business dans le rap game, générant plusieurs centaines de millions de dollars. On comprend que certains aient pu se laisser tenter, mais on a surtout encore plus de respect pour tous ceux qui ont clashé gratuitement, par pure haine et méchanceté, parce qu'ils détestaient vraiment la personne en face. L'authenticité, ça n'a pas de prix !