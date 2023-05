Pop Smoke : le suspect de son meurtre passe aux aveux

On n'y comprend plus rien...

Le procès des meurtriers présumés de Pop Smoke, assassiné chez lui début 2020 alors qu'il se douchait et que des individus armés sont rentrés par effraction pour le voler, continue de faire la une de l'actualité. Mais son déroulement est plutôt étrange, puisque, contrairement aux affaires de meurtres habituelles où beaucoup tiennent leur langue, cette fois, on dirait que tout le monde veut être condamné pour ce meurtre. En effet, un nouvel individu vient d'avouer son implication dans la mort du rappeur.

On croyait pourtant l'affaire réglée, lorsqu'en avril 2023 un homme de 20 ans avait plaidé coupable pour le meurtre de Pop Smoke, en avouant à la cour qu'il était rentré par effraction à son domicile dans le but de le voler. Il avait même été condamné à plus de 4 ans de prison fermes. Mais on a eu un nouveau retournement de situation puisque le vendredi 12 Mai, un jeune homme de 18 ans, cette fois, a admis être le meurtrier de Pop Smoke, alors qu'il n'avait que 15 ans au moment des faits...

Le suspect a également plaidé coupable pour les charges de vol avec effraction, et devrait rester en détention juvénile jusqu'à ses 25 ans, une peine beaucoup plus élevée que celle prononcée pour le précédent "meurtrier présumé". Maintenant que deux personnes sont condamnées, il en reste encore deux autres, puisqu'ils étaient 4 individus masqués à s'être rendus au domicile de Pop Smoke, à Beverly Hills, ce soir là. Le but étant de lui voler ses bijoux, et de nombreux sacs de shoppings de luxe dont le rappeur venait de poster les photos sur les réseaux sociaux...