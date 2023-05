Booba critique le palmarès des Flammes

La réaction du Duc n’est pas vraiment une surprise…

Booba a réagi aux résultats de la cérémonie des Flammes. Entre désaccord et désarroi, les critiques de B2O ne se sont pas fait attendre.

Le rap game l’attendait, les amateurs de hip-hop aussi. Depuis l’annonce de sa création (par Yard, Booska-p et Smile), cette cérémonie récompensant la musique urbaine est considérée comme cette réponse tant attendue face aux autres cérémonies telles que les Victoires de la Musique. C’est donc le jeudi 11 mai que se sont déroulées les Flammes, valorisant la culture urbaine. Entre les prestations de qualités, l’animation de Fadily Camara et la présence de grands noms du rap (ancienne et nouvelle génération réunie), la cérémonie fut belle, malgré quelques petits "aléas du direct", comme on dit dans le jargon.

Cependant, un certain Booba avait beaucoup de choses à dire suite à la cérémonie. Ce ne sont pas les soucis techniques qui l’ont dérangé, ni même les blagues de l’humoriste Fary à son encontre en discours d’ouverture, mais le palmarès. Si Tiakola, Gazo, Aya Nakamura, Josman ou encore Werenoi sont repartis avec un (ou plusieurs) trophées, le protégé de Kopp, SDM n’a malheureusement pas eu de prix, malgré plusieurs nominations. Un constat qui fait mal, pour les fans de l’artiste et surtout, pour Booba. Lorsque la Flamme de l’album rap de l’année a été remise à Dinos pour son projet "Hiver à Paris", sa réaction a été immédiate :

"@Oumardihno, on dit rien mais on observe. Vous allez un peu trop loin tu trouves pas? Faut pas nous insulter. Personne écoute Dinos vous l'avez fabriqué de toutes pièces. Arrêtez de nous insulter".

.@Oumardinho On dit rien mais on observe. Vous allez un peu trop loin tu trouves pas? Faut pas nous insulter. Personne écoute Dinos vous l'avez fabriqué de toutes pièces. Arrêtez de nous insulter. pic.twitter.com/yJKpZ5y0hS — Booba (@booba) May 11, 2023

Il s’est ensuite directement adressé à SDM en lui rappelant qu’elle était la vraie victoire en musique :

Mais Booba ne serait pas le roi de la provoc’ qu’on connaît, s’il n’avait pas lâché quelques pics, toujours remplies d’humour. Il disait donc sur Instagram :

"SDM bienvenue dans le game, tu vas comprendre, c’était pipé d’avance frère. Organisé par Booska-p, Yard, Mehdi Maïzi la souris, c’est comme si Debbouze organisait un championnat de bras de fer. C’est plié !".

« SDM bienvenue dans le game, tu vas comprendre, organisé par Booska P, Yard, Mehdi Maïzi la souris, c’est comme si Debbouze organisait un championnat de bras de fer… » 👑🏴‍☠️ pic.twitter.com/QpKTJZWLUx — Best Of SDM ➑ (@BestOfSDM_) May 12, 2023

La réaction du Duc a probablement aussi été influencée par le coup de gueule poussé par le principal concerné sur ses réseaux. Suite à une erreur des Flammes lors de la performance d’SDM, ce dernier n’a pas été tendre :

« Force à vous et à jamais 👍🏾 » pic.twitter.com/F3ZfZBTPu3 — Best Of SDM ➑ (@BestOfSDM_) May 12, 2023

Une première édition bien mouvementée !