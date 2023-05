Hatik raconte le racket dont il a été victime

Hatik a donné une interview durant laquelle il s’est livré sur des sujets divers et variés. Musique, projet, ambitions, il a parlé de tout et même du racket qu’il a subi par le passé.

Le vendredi 12 mai marquera la date de sortie du prochain projet de l’artiste, appelé "Niyya". Comme tout artiste en pleine promotion, Hatik se prête au jeu des questions réponses auprès de différents médias. Dernièrement, c’est dans l’émission "Sans filtre" de Rapelite qu’il a fait une apparition, pour un entretien justement, sans filtre et plein d’émotions. L’interprète de "Amnezia" est notamment revenu sur une période sombre de sa vie, celle durant laquelle il a été victime du racket. Il commence :

"C’est du racket tout simplement, pur et dur. On ne va pas se mentir, quand tu mens, que tu fais des manigances pour gratter 5000 euros, frère, en plus 5000 balles ! Tu as vu, quand on dit qu’une amitié ça vaut…je ne sais plus qui disait qu’une amitié sur le terrain, ça vaut 50 euros. Dans mon cas, ça ne vaut pas beaucoup plus. Moi, je l’ai pris sur le moment comme quelque chose de très dur à vivre et ça m’a déprimé".