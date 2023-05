Koba LaD écœuré par une justice à deux vitesses

L’affaire Pierre Palmade continue de faire réagir le rap game.

Koba LaD s’est confié à Mouloud Achour dans une interview. Prison, affaire Palmade, justice française, il n’a pas mâché ses mots.

Le rappeur du bat 7 est désormais un homme libre. Depuis sa sortie de prison, l’artiste a repris ses activités et n’a pas chômé. Après avoir retrouvé ses proches, une des premières choses qu’il a fait à sa libération, c’est du shopping. Une journée de folie qu’il a d’ailleurs partagé en vidéo à toute sa fan base. Cependant, la Détaille s’est aussi rapidement replongé dans la musique avec un nouveau freestyle et l’annonce d’un nouvel album. C’est sur cette bonne lancée, qu’il a également repris le jeu des interviews notamment dans l’émission Clique X.

Koba LaD a donc répondu aux questions de Mouloud Achour et n’a pas hésité à revenir sur son incarcération. Par ses révélations, on apprend notamment que de nombreux artistes l’ont soutenu aussi moralement que financièrement. Il explique : "SDM, Franglish, Gazo, Gradur, des vaillants de ouf. Je demandais rien et ils m’envoyaient. Il y a des gens droits encore, faut le dire !".

Koba LaD a parlé des artistes qui l'ont aidé financièrement pendant son incarcération :



Cependant, c’est sur une question en particulier que celui qui s'est fait clasher par Booba s’est un peu plus lâché. Lorsque le journaliste lui a demandé s’il avait suivi l’affaire Palmade depuis la prison, sa réponse a été sans équivoque. À l’instar de Mister You, Koba ne comprend pas la justice à deux vitesses de la France. Il répond :

"J’ai suivi un peu. C’est la France gros, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Quand t’as la peau un peu plus foncée, c’est un peu plus dur. Moi, je sors d’une bagarre d’une boîte de nuit, j’ai pris quatre mois. Il a tué un enfant, il était sous je ne sais pas quoi, il est dehors. C’est la France".

"Je vais pas pleurer sur mon sort, on n’est pas tout blanc dans cette histoire. Je n’essaye pas de me comparer à lui, ça va me monter les nerfs. Moi, c’est moi, lui, c’est lui. Si lui n’est pas en prison, tant mieux pour lui, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Si Dieu le veut, la justice fera son travail correctement. Il est bien en tout cas, il a de la chance. Si maintenant, les gens peuvent être sous coke, sous alcool, tuer des bébés et ne pas aller en prison, tant mieux pour eux, gros".

Pour finir, à la question : "Donc toi le message que tu as perçu c’est, star ou pas star, tu restes un noir ?", Koba LaD a marqué un temps de pause avant de conclure de manière concise, mais très juste : "C’est réel en tout cas, je ne le dis pas, ce sont eux qui le montrent".