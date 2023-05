Sadek rétablit la vérité sur ses propos sur Ninho et Leto

Enfin, il a publié une vidéo sur Instagram dans lequel il donne la raison d'être de ce vocal et ce qu'il comptait faire par la suite.

"Il était impprtant pour moi de recontectualiser le vocal qui est sorti dans lequel on peut m'entendre insulter Leto et Ninho et quelques secondes après il y a le mot escalve qui est prononcé [...] Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que je rapporte les propos de quelqu'un. A l'époque, j'avais un Snapchat où il y avait des réponses publiques et donc, quand j'avais fait la vidéo sur Leto, j'avais eu ce message vocal [...] et je rapportais à mon ami que j'allais préparer une vidéo d'excuse sur la mère de Leto parce que je m'étais bien évidemment emporté et que je n'avais pas à parler comme ça et qu'en plus je recevais des messages haineux qui ne correspondent pas à mes valeurs donc 'était un argument en plus pour faire marche arrière sur cette histoire où je m'étais évidemment emporté. Vous avez pu entendre dans la vidéo qu'on veut me coller qu'il y a bien évidemment un cut. Cette coupure est faite de façon à ce que l'on n'entende pas que je suis en train de rapporter des propos et que ces propos ne m'appartiennent pas."