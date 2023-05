Booba démonte Gims accusé de maltraitance envers les animaux, "l'idiot du village a encore frappé !"

Gims a partagé une vidéo avec un caracal, une espèce menacée.

Tout comme la piraterie, la malédiction de Gims n'est jamais finie ! Après la polémique de l'électricité au sommet des pyramides, Gims s'est retrouvé encore une fois dans l'oeil du viseur de Booba. Et pour cause, le rappeur originaire de Kinshasha s'est affiché en train de donner le biberon à un caracal, une espèce menacée avec la légende :"Tout n'est qu'amour". S'il pensait attendrir ses abonnés avec cette vidéo où on le voit s'endormir avec l'animal dans les bras, il a eu tout faux. Les images ont fait scandale et même la Ligue des animaux a dénoncé le comportement de Gims.

"Gims a encore frappé comme jamais : Après « y’avait l’électricité à l’époque des pharaons » Aujourd’hui : « je donne le biberon à un animal sauvage » Ce petit n’est même pas sevré et n’est pas un animal domestique ! Remettez vos lunettes et votre cerveau en place et rendez ce petit à son milieu naturel."

.@Gims a encore frappé comme jamais :



Après « y’avait l’électricité à l’époque des pharaons » 🤡

Aujourd’hui : « je donne le biberon à un animal sauvage » 🫠



Ce petit n’est même pas sevré et n’est pas un animal domestique !



Remettez vos lunettes et votre cerveau en place et… https://t.co/6AEsY91kcW — La Ligue Des Animaux (@LigueDesAnimaux) May 6, 2023

Anne-Claire Chauvancy, présidente de l'association Action protection animale, a également répondu à l'interprète de "Bella".

"Félicitations Gims. La place des animaux sauvages n'est ni derrière des barreaux, ni dans les bras d'humains. S'afficher de la sorte avec une telle notoriété, c'est faire passer un message dangereux…"

Félicitations @GIMS 🤢

La place des animaux sauvages n'est ni derrière des barreaux, ni dans les bras d'humains. S'afficher de la sorte avec une telle notoriété, c'est faire passer un message dangereux… — Anne-Claire Chauvancy (@AcChauvancy) May 6, 2023

Forcément, Booba n'a pas manqué l'occasion de clasher son rival mais aussi de ressortir des vieux dossiers pour l'occasion. "On dirait que l'idiot du village a encore frappé" a-t-il notamment écrit en ajoutant un tweet destiné au Parisien : "C''est lui l'espèce menacée!!!".

Demdem prend aussi très cher puisqu'elle s'est retrouvée au coeur d'un montage où on la découvre en chasseuse de crocodiles avec son mari sur l'affiche du film "Crocodile Dundee". Sur un autre cliché, Gims apparaît tenant un crocodile en laisse. "Sacré Bilou !" écrit le Duc de Boulogne. Toujours très créatif en ce qui concerne les hashtags, Booba a écrit : #teubécommejamais, #espècemenacée, #karaaimelesbirkin (kara étant le nom du chat de la famille Gims).