Young Thug : son frère arrêté

Le calvaire continue pour le rappeur et ses proches.

Young Thug est toujours dans un sacré bourbier et on ne sait pas s'il pourra s'en sortir un jour. Accusé d'avoir commandité des meurtres, organisé un trafic et mis en place un racket à Atlanta avec l'aide de son label YSL, il est incarcéré depuis un an, et son procès, extrêmement long (énormément de gens sont accusés), a déjà commencé il y a quelques temps. Pour la quatrième fois d'affilée, sa demande de remise en liberté sous caution a apparemment été rejetée, et voilà maintenant qu'un autre membre de sa famille est impliqué dans l'affaire.

Cette personne, c'est le petit frère de Young Thug, qui a été arrêté pour possession d'arme à feu, association avec des membres de gang dans le but de participer avec des activités illégales, et d'autres délits mineurs, quelques semaines après avoir plaidé coupable dans l'affaire YSL, pour que la condamnation soit plus légère. Le petit frère a donc été à nouveau incarcéré à la Fulton County Jail. Unfoonk, puisque c'est son pseudo, va au devant de très graves ennuis judiciaires à cause de cette petite arrestation.

Il avait en effet été condamné à 12 ans de probation et contrôle judiciaire, en décembre 2022, après avoir plaidé coupable. Mais cette probation avait des conditions, et notamment celle de n'avoir aucun contact avec Young Thug ni aucun des autres accusés jusqu'à la fin du cas, mais aussi du travail d'intérêt général, et surtout l'interdiction d'avoir une arme.

Cette nouvelle arrestation pourrait donc coûter beaucoup, beaucoup d'années au jeune frère de Thug, pour qui tout semble s'empirer de jours en jours autour de lui...