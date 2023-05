Une baston aurait éclaté entre Usher, Chris Brown et leurs équipes

Apparemment, pour une histoire de fille...

Chris Brown a beau faire le lover dans ses chansons, ça a l'air d'être un garçon plutôt compliqué avec des problèmes de gestion de colère. On croyait pourtant qu'il aurait retenu la leçon, après l'énorme baston avec Drake et son staff dans une boîte de nuit (la baston avait failli coûter un oeil à Tony Parker, les anciens savent), mais surtout après son affaire de violences conjugales envers Rihanna. S'il semblait s'être calmé, ça n'est apparemment pas le cas et on vient encore de le retrouver impliquer dans une bagarre. Et pas avec n'importe qui : avec son pote Usher.

C'est d'ailleurs l'affaire qui affole le rap US depuis hier soir, en particulier le site américain TMZ, toujours rapide pour sortir les vidéos de ce genre de "faits divers". Cette fois, on aura eu droit à beaucoup d'articles mais pas d'images directes de la bagarre, qui aurait opposé Chris Brown et son crew, et Usher. Tout ça doit donc être pris avec des pincettes, mais vu le silence radio de toutes les personnes impliquées, il y a de bonnes chances que ce soit vrai.

La bagarre aurait eu lieu hier, le 5 Mai, jour de l'anniversaire de Chris, alors que beaucoup de monde était réuni à Skate Rock City, à Las Vegas, une sorte de boîte de nuit où tout le monde porte des rollers. Usher, invité pour l'occasion, a même chanté "bon anniversaire" à son pote. Mais voilà, Chris Brown est au fur et à mesure de plus en plus pété à l'alcool. Il aurait commencé à discuter avec Teyana Taylor, elle aussi présente ce soir-là. Très vite, le ton monte et le chanteur se met à parler très mal à la jeune femme, qui l'ignore.

Usher essaye alors d'intervenir (selon plusieurs témoignages et quelques vidéos prises à ce moment-là), mais il se fait insulter par son pote, qui quitte alors la fête. Usher aurait alors rejoint Chris Brown dans son bus pour lui parler de son comportement. Les choses ont dérapé et Usher s'est apparemment fait mêler par Chris Brown et quelques mecs de son staff, et serait sorti de là avec le nez qui saigne et plusieurs traces de coups sur le visage.

On n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé. En tout cas, on imagine qu'Usher ne souhaitera plus jamais un bon anniversaire à Chris Brown !