Jul : ses fans choisissent la cover de "C'est quand qu'il s'éteint ?"

Il y a du très lourd.

Jul n'a toujours pas sorti d'album officiel pour cette année 2023. Certes, il y aura bien eu un projet gratuit dévoilé il y a quelques semaines, avec de très bons morceaux, mais si vous êtes un de ses fans vous savez bien que ça n'a rien à voir avec les gros albums préparés par le marseillais depuis presque dix ans maintenant. Cette fois on le sait, le prochain album, qui arrive très bientôt, sera appelé "C'est quand qu'il s'éteint?". Et le rappeur a décidé de mobiliser sa fanbase, comme il l'a souvent fait ces dernières années.

Votez pour votre pochette préférée de C'est quand qu'il s'éteint ? sur insta 👽👽https://t.co/iPWQKL4x1D — Jul (@jul) May 5, 2023

Jul a en effet appeler ses fans à réaliser la future cover de l'album, un procédé désormais bien connu pour le rappeur. Il a ensuite regrouper les cover dans une sorte de grand sondage et a demandé à ses fans de voter pour celles qu'ils préfèrent. C'est donc bien les fans qui vont choisir la couverture du projet, du début à la fin, le marseillais n'aura pas pesé sur leur choix. Un vote auquel les participants ont été nombreux, et dont on connait désormais les résultats !

En effet, Jul a fait un tweet dans lequel il explique que 3 pochettes se sont détachées du reste, et a donc présenté les trois covers sur Twitter, en précisant qu'elles seront toutes présents dans l'album, même si on ne sait pas trop comment. Il précise aussi qu'il a une préférence pour la pochette qui le représente de dos, capuché, en train d'attendre son entrée sur la pelouse du Vélodrome comme s'il était un joueur de l'OM. On se doutait que ça serait sa préférée, avec de très belles couleurs et un lieu devenu très symbolique pour le rappeur.

Merci la team pour toutes les propositions de pochettes et pour vos retours 🙏❤️ voici les 3 pochettes avc le + de vote, pour moi la 4 c cel qui tue le plus mais elles seront tt les 3 dans lalbum… vous êtes d tueurs je vous aimes 👽

Et surtt a très très vite…… ⏳🔊🔊🔊 pic.twitter.com/0zHm3Ce9Jk — Jul (@jul) May 5, 2023

On a hâte de voir à quoi va ressembler cet album, en tout cas, Jul a vraiment une communauté en or, vraiment très impliquée.