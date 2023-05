Jul : les folles propositions des fans pour la cover de "C'est quand qu'il s'éteint ?"

Il y a du talent et de l'imagination !

Comme pour son album "La Machine" en 2020, Jul fait travailler ses fans pour la pochette de son prochain attendu pour juin, "C'est quand qu'il s'éteint ?". Le Marseillais leur a donc demandé de faire eux-mêmes la cover de cet opus et de lui envoyer via une adresse mail dédiée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans du rappeur phocéen ne manquent n'idée ni d'imagination comme vous allez pouvoir vous en rendre compte ci-dessous.