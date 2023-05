Booba à propos d’une possible réconciliation avec Kaaris : "Autant demander à Poutine de se réconcilier avec Zelensky…"

Voilà qui est clair.

On ne le découvre pas, avec 50 Cent de l'autre côté de l'Atlantique, Booba est le roi des trolls du rap game. La preuve, il vient encore de tous nous avoir avec "ce rapprochement" qu'on a cru voir avec Kaaris alors que les deux rappeurs avaient semble-t-il eu envie de s'envoyer de la force par vidéo et musique interposées. Evidemment, on y a cru ou au moins, en ce qui nous concerne, on a écrit sur ce sujet. Résultat, on s'est tous bien fait avoir à la grande satisfaction du Duc qui a évidemment confirmé qu'une réconciliation avec Kaaris était impossible dans un entretien avec Trace Sénégal

"C’était pour l’humilier. À quel moment je le dédicace ? C’est les réseaux, les poubelliers d’Internet. C’est un gros titre, ça fait cliquer. La réconciliation, jamais de la vie."