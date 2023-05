Booba s'en prend à nouveau à Dadju

Les dossiers, encore les dossiers, toujours les dossiers…

Booba attaque de nouveau Dadju en rebondissant sur la polémique qui touche actuellement le chanteur. Les anciens propos de ce dernier sur les antillais et le zouk ressortent sur la Toile et B2O y participe largement.

Vous connaissez les expressions "mettre de l’huile sur le feu" ou encore "remuer le couteau dans la plaie" ? Parce que Le Duc en est l’exemple parfait. Aujourd’hui, ce n’est pas à Gims qu’il s’attaque (pour changer), mais à son frère qui se trouve actuellement dans la sauce. En effet, le Prince Dadj doit donner prochainement un concert en Martinique, mais sa venue n’est pas du goût de tout le monde. Alors que la date de sa prestation approche, un vieille vidéo a refait surface sur les réseaux. Cette dernière, datant de 2017, met en scène le passage du chanteur chez Skyrock avec Fred Musa, aux côté d’Aya Nakamura. Dans la séquence, il affirme "détester le zouk". Des propos qui passent mal, même plusieurs années après, surtout que l’artiste qui est attendu aux Antilles, berceau du zouk.

Cependant, s’il y en a bien un qui profite de cette polémique pour en rajouter une couche, c’est Booba. Comme il l'avait déjà fait dans le passé, il s’est moqué de l’interprète de "On verra" et a également participé à sa sauce en sortant des tweets compromettants du chanteur. Des vieux tweets datant des années 2012 et 2013 à travers lesquels Dadju exprime sa pensée sur le zouk et les antillais. Il disait notamment :

"Il y a quand même beaucoup de gens qui étaient chaud pour le zouk…le jour où j’en fais, giflé moi !".

Ou encore :

"J’ai rien contre les antillais, mais vous aimez trop taffer à votre rythme".

Si Booba semble beaucoup s’amuser avec ces anciens tweets qu’il a légendé "Dadju déteste le zouk et les antillais", le principal concerné a, lui, réagi au bad buzz en expliquant que la séquence était sortie de son contexte :

"Je viens de voir la proportion et l’intensité que prend la vidéo (2017) qui est légèrement sortie de son contexte. J’ai toujours eu du respect pour la culture antillaise et je pensais l’avoir montré au cours de ces années à travers ma musique ou mes shows. J’ai compris après que c’est surtout le mot "détesté" qui est ma manière de parler, mais que je n’aurais pas dû utiliser, qui offensé, c’était maladroit donc je reviens sur ça".

Il poursuit :

"Je tenais aussi à éclaircir rapidement parce que je trouve dommage qu’on m’utilise moi pour des débats Antilles/Afrique comme j’ai pu voir. Je ne cherche à vexer ou manquer de respect à personne. On se voit quand même la semaine pro".

Dadju s’est donc expliqué, mais n’a pas souhaité répondre aux provocations de Booba (du moins, pour le moment). Quoi qu’il en soit, malgré la polémique, son concert en Martinique affiche déjà complet.