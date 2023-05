La Fouine : sa transformation physique choque les internautes

Encore une fois, le corps du rappeur affole la Toile.

La Fouine fait à nouveau parler de lui pour son incroyable changement physique. Il n’aura suffi que d’une courte vidéo à la salle pour choquer un grand nombre de personne. C'est à se demander jusqu’où il compte aller comme ça !

Depuis quelques mois, mais principalement depuis la sortie de son dernier album "XXI" en 2021, le rappeur du 78 se fait plutôt rare dans le rap game. Mis à part un freestyle exclusif pour Générations en mars, ou encore une collaboration avec 47Ter sur le morceau "Si j’avais" plus récemment, l’artiste est très discret. Ces derniers temps, il semblerait que Laouni face la une de l’actualité à chaque fois qu’il poste un cliché de son apparence physique. En effet, le rappeur charbonne à la salle et ça se voit ! S’il avait déjà choqué toute la twittosphère par sa transformation récemment, une nouvelle vidéo de lui après une session de musculation a eu le même effet.

Cette fois-ci, c’est sur Snapchat que Fouiny baby a partagé une vidéo. Cette dernière a largement été relayée et commentée sur divers réseaux sociaux, mais en particulier sur Twitter. Quand certains se sont demandé s’il s’agissait vraiment de lui, d’autres l’ont comparé à Captain America ou encore à La Montagne, personnage imposant de la série Game of Thrones. Vous l’aurez compris, les Twittos se sont lâchés et on les comprend :

MAIS WSHHH LA FOUINE DRCHHUYFHB pic.twitter.com/IiDB76KXIi — 88KAMA★彡 (@kam8a) May 1, 2023

Wesh la Fouine c'est devenu un titan j'ai raté un épisode pic.twitter.com/gUmFXxt7Dc — Деу (@14Bgdn) April 30, 2023

Wsh la fouine il a changé je suis mort 😂😂 pic.twitter.com/oYP6vssHYK — إلياس ‎دي تيتش ‎🏴‍☠️ (@Donilyvs) April 30, 2023

Lui qui a eu une sculpture svelte pendant de longue années, La Fouine a aujourd’hui une apparence très impressionnante !