Booba dévoile un audio menaçant de Gims et rigole

Booba est actuellement en Afrique pour y donner des concerts. Alors que sa prestation au Maroc fait polémique et qu'une pétition ait été lancée pour l'empêcher de performer, le tout bien relayé par Maes, c'est au tour de Gims de menacer le Duc. Ce dernier vient de révéler un audio compromettant du membre de la Sexion d'Assaut dans lequel il prévient qu'il a des connexions qui vont s'occuper de B2O s'il monte sur les scènes africaines. En réponse, l'interprète de "DRK" a posté des images de son concert à Abidjan où c'était clairement le feu en termes d'ambiance...

"Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc, le Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit : 'laisse ça", il m'a dit 'tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça, chacun son métier, chacun ses qualités. Tu as tes qualités, tu es chanteur, tu as une super bonne image. Nous, on a d'autres qualités et on va s'en occuper et ce n'est pas une histoire d'argent. On peut te rendre service tout comme tu peux nous rendre service. On peut s'entraider sur d'autres trucs. Aujourd'hui, tu as une belle image, tu es très gros ici, dans tels pays etc'. Mais il m'a fait comprendre clairement que, si je peux l'aider sur quelque chose... Mais je lui ai dit que si je ne peux pas, je ne peux pas, je ne veux pas rentrer dans une histoire de pompier-pyromane, je n'ai pas envie d'être redevables sur des trucs etc. Je ne suis pas dans ça. Booba, je peux m'en occuper moi-même au Maroc. Ils m'ont dit laisse ça."