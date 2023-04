Heuss l'Enfoiré : après des menaces, son concert à Tel Aviv annulé

La nouvelle fait le buzz.

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on attend des nouvelles de Heuss l'Enfoiré et de son prochain album. Annoncé via des singles comme "Chef d'Orchestre", "L'enflure" ou encore "La marseillaise" depuis un certain temps, on ne sait toujours pas quand le projet sortira, ni s'il sortira un jour. Ce qu'on sait, c'est que Heuss continue de charbonner, qu'il a été invité en featuring de nombreuses fois très récemment, et qu'il continue à donner des showcases un peu partout.

Il devait d'ailleurs en donner un à Tel Aviv, le 11 Mai 2023. Mais l'annonce de ce showcase a provoqué un véritable tollé sur la Toile, avec toute une partie des internautes qui reprochent à Heuss d'aller faire son concert en Israël, ce qui serait vu comme un soutien apporté à la politique du pays. Une association algérienne avait même menacé de tout faire pour que le rappeur soit déchu de sa nationalité algérienne (Heuss est franco-algérien), des menaces qui avaient l'air assez sérieuses.

Finalement, les menaces et la pression de la part du public auront eu gain de cause, puisque le showcase a pour le moment été annulé et reporté à une date ultérieure (non communiquée). L'organisation a partagé sa déception sur les réseaux sociaux, puisque pour eux il s'agissait de lancer un "processus de réconciliation entre les juifs et les arabes", auquel ce showcase de Heuss en Israël devait participer. On ne sait pas trop quoi penser de cette histoire, et vous?