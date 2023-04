Boosie Badazz s'excuse d'avoir insulté T.I. de balance

C'est l'heure des excuses désormais.

Boosie Badazz fait partie de ces rappeurs très forts en gueule, qui n'hésitent jamais à prendre des positions tranchées sur des sujets d'actualité brûlants. Vrai baroudeur de la street, longtemps emprisonné lui aussi, il a horreur des balances et de ceux qui collaborent avec la justice de manière générale. Du coup, on le voit souvent être interviewé à chaque fois qu'un rappeur est soupçonné d'être une "snitch", et à chaque fois, le rappeur ne mâche pas ses mots et fait le show.

Mais cette fois, Boosie Badaz s'était embrouillé avec son grand pote T.I. et l'avait même insulté de balance, après l'histoire (fausse) racontée par Tip dans laquelle son cousin (aujourd'hui décédé) l'aurait autorisé à le balancer pour se sauver. Une histoire complètement inventée par T.I. toujours dans un délire étrange vis à vis de son égo. Sauf que ça avait énervé Boosie, de savoir que l'homme avec qui il préparait des projets communs était en fait une balance.

Depuis, la tension est retombée et c'est désormais l'heure des excuses. Interviewé chez VladTV, Boosie a déclaré au sujet de l'embrouille : "L'appel téléphonique s'est déroulé entre deux boss, qui voulaient régler les choses. Premièrement, nos enfants sont amis. Au début on n'était pas d'accord, on se renvoyait la balle. Il a dit ce qu'il ressentait, j'ai dit ce que je ressentais. Il voit ce que je veux dire et moi aussi. Je me suis excusé".

Boosie continue en dévoilant : "Après qu'on se soit embrouillés, avec toutes les choses qu'il continuait à faire pour moi dans ma vie, je me sentais mal. Il faisait des vrais trucs. M'a aidé de plein de manières. Je lui ai dit ce qui ne m'avait pas plu, il m'a expliqué au téléphone que cette histoire était juste une fable. Tout va mieux désormais".

On est heureux que les deux OG aient enterré la hache de guerre !