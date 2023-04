Young Thug : sa santé menacée, il demande sa libération sous caution

Le rappeur semble vivre un enfer.

Tout le monde le sait, il ne fait pas bon d'être enfermé aux Etats-Unis. Si les conditions de détention sont dures partout dans le monde, aux USA, ça prend des proportions inhumaines, quasi-industrielles. Deux millions de personnes sont actuellement emprisonnées aux States (639 prisonniers pour 100 000 habitants en moyenne). Mais lorsque vous êtes noir, et qu'en plus vous êtes un rappeur célèbre, vous pouvez être certain de passer un séjour horrible. Kodak Black en sait quelque chose, Young Thug est lui aussi en train de subir cet enfer.

Et ça se passe très mal, comme on pouvait s'y attendre. Ça commence même à prendre une tournure étrange. Toujours incarcéré en l’attente de son jugement (le procès est en cours mais l'affaire est très longue et tout est compliqué sur ce cas) dans l'affaire YSL le rappeur est soupçonné d'avoir notamment organisé des rackets en se servant de son label comme couverture, mais aussi d’avoir commandité des meurtres, entre autres. Mais voilà, il est incarcéré depuis quasiment un an, sans être condamné ni même encore jugé.

Une situation problématique qui pousse son avocat, Brian Steel, à demander régulièrement la libération de Young Thug sous caution. Une demande jusqu'ici systématiquement rejetée par le tribunal. Le 27 avril, le rappeur a demandé remise en liberté avec caution pour la quatrième fois désormais. Son avocat a notamment fait savoir à la cour que la vie de l'artiste commençait à être en danger en prison. Ils mettent notamment en cause la déplorable qualité de la nourriture qui ne contiendraient même pas le minimum des Apports Journaliers Recommandés, forçant Thugger à se rabattre sur des barres chocolatées et des chips, qui n'ont quasiment aucun bénéfice nutritif.

Brian Steel a également mis en avant la privation de sommeil dont son client serait victime. Il n'aurait droit qu'à 5 heures de sommeil par jour, et même souvent moins puisqu'il est forcé de se lever à 3 ou 4h du matin pour se rendre à son procès depuis que ce dernier a commencé. Young Thug n'aurait eu quasiment aucun contact avec l'air extérieur ou le soleil depuis Mai 2022 (à part ses allers-retours au tribunal et les funérailles de sa soeur), et il ne pourrait pas non plus pratiquer d'exercice physique à cause de la taille réduite de sa cellule (car son statut de célébrité complique un peu la tâche de l'administration).

Bref, on ne sait pas si l'avocat fait tout son possible pour faire sortir son client de prison, ou si Young Thug est vraiment à bout de forces et que sa santé est menacée. Mais les fuites dans les médias semblent indiquer que le rappeur est en train de vivre un véritable calvaire... Brian Steel appelle la cour à donner ses conditions pour établir une caution, afin de s'y soumettre et de faire sortir l'artiste. On vous tient au courant s'il obtient gain de cause, restez connectés.