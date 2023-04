Booba allume Koba La D qui ne "sait pas aligner deux rimes"

Ça attaque fort côté Duc.

Malgré les nombreux conflits qui l'opposent aux influenceurs de la terre entière, à Maes, à Niska, à Gims et à encore beaucoup d'autres, Booba trouve systématiquement un moyen pour se faire de nouveaux ennemis. Réelle hostilité, ou simple volonté de faire de la provocation gratuite dans un esprit de compétition, on n’arrive pas à savoir, mais cette fois, Kopp s'est attaqué à un nouveau gros morceau, en clashant Koba la D. Il a notamment affirmé qu'il avait essayé plusieurs fois de feater avec lui, car il est "tellement mauvais", selon ses termes.

Depuis, les choses ont pris une autre tournure, puisque des proches de Koba La D ont commencé à répondre à Booba via les réseaux sociaux. Ils affirment notamment que Koba aurait éteint le Duc lors de leur collaboration avortée, raison pour laquelle le feat n'est pas sorti. Piqué à l'égo, Kopp a alors décidé de dévoiler l'intégralité du couplet de Koba dans un message posté via son compte Twitter. En légende, on peut lire : "J'allais quand même pas sortir ça, y sait pas aligner deux rimes ce hmar".

J'allais quand même pas sortir ça 🥶 y sait pas aligner 2 rimes ce hmar 😂 pic.twitter.com/CKiIOT46qb — Booba (@booba) April 28, 2023

Des attaques virulentes, on a d'ailleurs rarement vu Booba s'en prendre à un rappeur de manière aussi gratuite, frontale et brutale depuis longtemps. On se demande ce qui vaut à Koba La D ce "traitement de faveur", d'autant que le Duc avait par le passé validé plusieurs fois le jeune rappeur du 91. Comme dans "PGP", où Booba rappait "J'écoute 'Train de Vie' d'Koba La D". Peut-être que Kopp s'est pris de plein fouet le "choc des générations", d'un seul coup... Ou alors, c'est peut-être le tout nouveau feat de Koba La D avec Naps et Maes, "La Danse du Roro", sur le nouvel album de Naps, qui a énervé Booba.

Et vous, qu'en pensez-vous?