The Weeknd presque brulé pendant son show à Coachella

Chanteur c'est un métier à risques.

Cela fait bientôt une semaine que les plus grandes vedettes de la musique mondiale viennent se presser pour montrer leur tête sur la grande scène de Coachella. Le festival américain continue d'attirer chaque année des milliers et des milliers de spectateurs, et ce malgré un prix exhorbitant (à peu près 500 balles pour 3 jours, pour les billets les moins chers). Des stars de la musique qui viennent donc gesticuler sur scène devant les yeux ébahis des riches du public (personne d'autre ne peut s'acheter la place de toutes façons), avec des prestations souvent moyennes.

Mais parfois, les artistes prennent de vrais risques sur la scène de Coachella, même si c'est rare. Et cette fois, c'est The Weeknd qui a fait payer le prix fort, avec toute la pyrotechnie utilisée pendant son spectacle. Alors qu'il était en train d'interprêter son couplet dans "Low Life" (son featuring avec Future), il est passé juste à côté de ce qui ressemble à un lance-flammes sur la scène. Plusieurs lance-flammes de ce style étaient disposés sur tout le devant de la scène.

ALMOST COOKED ME https://t.co/pxWS7cTKwT — The Weeknd (@theweeknd) April 22, 2023

Et alors que The Weeknd passait à côté, les flammes se sont déclenchées, provoquant un mouvement de surprise de la part du chanteur, qui a même crié "Woooo". Heureusement, ça ne l'a pas touché et le show a pu continuer, avec notamment l'arrivée de Future sur scène. Des images qui rappellent un peu la fois où Lil Durk s'était pris une petite explosion en pleine face lors de son passge à Coachella en 2022. Artiste, c'est dangereux aussi parfois !