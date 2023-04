Alonzo confondu avec Gims par "20 Minutes", il les détruit

Ça sent très mauvais cette affaire...

On peut avoir rempli des stades, traversé les générations, vendus des millions d'exemplaires, et continuer à souffrir du mépris de la part d'une partie des médias. Surtout en France, où le rap continue d'être grandement ignoré dans sa globalité (à part Orelsan, Lomepal, Nekfeu, Booba) par les médias généralistes, qui ne connaissent rien à l'histoire de cette musique ni du parcours de certains grands rappeurs qui ont changé le game. Cette semaine, c'est Alonzo qui en fait les frais, avec une polémique un peu nauséabonde...

Le rappeur marseillais est toujours au top et il traverse les années et les générations en empilant les succès. Mais malgré ça, le journal 20 Minutes a quand même fait une énorme erreur, en mettant une photo d'Alonzo dans un article exclusivement consacré à Gims et à EDF. Évidemment, la réaction du rappeur est venue rapidement, via un tweet assez incendiaire : "Un Noir c'est un noir hein ? Bande de cons", a dit Alonz' en s'adressant directement au journal 20 Minutes sur les réseaux sociaux.

Un noir c’est un noir hein ?! Bande de cons @20Minutes pic.twitter.com/8pEnrLa89X — Alonzo (@Alonzopsy4) April 21, 2023

Le Taulier marseillais a bien raison d'être remonté, en 2023 ce genre de dérapage de la part d'un média qui se veut "sérieux" est tout simplement inacceptable. D'autant que ça n'est pas la première fois que 20 Minutes est pris la main dans le sac après un amalgame douteux entre deux personnes noires. En fin d'année 2022, ils confondaient Fatou Guinea avec Aya Nakamura, ce qui avait aussi créé un bad buzz.

Mais pas suffisant pour que les gens qui travaillent à 20 Minutes apprennent à faire leur métier correctement, ni à être moins racistes apparemment...