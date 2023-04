Quel footeux pro se cache derrière le rappeur DIDE ?

Le mystère est toujours là.

Le rap et le foot entretiennent des liens étroits, surtout avec la nouvelle génération de sportifs qui consomment énormément de musique dans leurs journées. Du coup, on retrouve également plein de noms de footeux dans les punchlines de nos rappeurs. Mais rares sont ceux qui arrivent à passer d'une discipline à l'autre, soit en étant un footballeur qui se met à rapper, soit un rappeur qui deviendrait joueur de foot pro. Cette semaine, un inconnu masqué est venu faire le buzz dans le rap game : il serait footballeur pro, et s'est lancé dans le rap.

Tout en gardant l'anonymat ! Car DIDE, le nom de ce jeune phénomène, rappe masqué, comme la plupart des artistes drill de la nouvelle génération. Un masque mystérieux qui ne laisse rien deviner, aucun indice pour se faire une idée. On peut juste deviner qu'il s'agit d'une personne de couleur, comme on le voit à ses poignets (le rappeur porte aussi des gants) ou à son cou. Mais ça laisse un paquet de possibilités, même si on se met à rêver des rumeurs les plus folles.

DIDE a sorti 2 clips en quelques semaines, des morceaux de drill très réussi, où on sent les influences londoniennes. Les spéculations vont bon train donc, et les noms de Wilfried Zaha et Reiss Nelson ont été avancés. Imaginez si c'était Rashford qui se cachait sous ce masque... Bref, on a hâte d'en apprendre plus sur ce mystérieux nouvel homme masqué du rap game, même si en attendant, on se contente des deux très bons titres que le gars a déjà sorti.