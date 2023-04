Booba : son nouveau compte Instagram déjà suspendu !

Un de plus.

Il n’aura pas fait long feu. Le dernier compte Instagram de Booba vient à nouveau d’être supprimé. Rassurez-vous, son remplaçant est déjà en place.

Finalement, est-ce qu’il ne s’agissait pas que d’une question de temps ? C’est à se poser la question, tant les aléas de B2O avec les réseaux sociaux sont nombreux. Que ce soit en lien avec Magali Berdah et sa plainte pour cyber harcèlement, lié à la plainte déposée par Demdem (la femme de Gims) ou alors à cause de ses attaques répétitives sur les réseaux, le Duc a régulièrement des problèmes avec Meta. La Maison Mère de Facebook et Instagram ne le lâche pas d’une semelle, à juste titre ou non. Par exemple dernièrement, même si le tribunal de Marseille avait jugé illégale la fermeture du compte Instagram OKLM et exigé sa réouverture, Instagram refusait tout de même de réactiver le compte.

Aujourd’hui, l’histoire se répète puisque le dernier compte créé par Booba, "prtclub" est désormais banni d’Instagram. C’est sur Twitter que l’artiste a conté l’histoire à ses pirates il y a quelques jours. Tout d’abord, les problèmes ont commencé lorsque plusieurs stories du Duc ont été effacées. Il expliquait :

"Meta France, on post un extrait de Sicario feat Booba et vous faites supprimer la story? Arrêtez de jouer aux cons et rendez-nous nos pages qui ont été supprimées illégalement par Berdah et Demdem, la deuxième femme de Gims. Merci bien!".

.@MetaFrance on post un extrait de @sicario_92i feat Booba et vous faites supprimer la story? Arrêtez d'jouer aux cons et rendez-nous nos pages qui ont été supprimées illégalement par Berdah et Demdem la deuxième femme de Gims. Merci bien! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/Scw8PYvkc7 — Booba (@booba) April 11, 2023

Ses moqueries envers les récentes déclarations de Gims, n’ont pas non plus échappées à la censure :

"Vous m'avez même supprimé mon cours d'histoire!!???!!!! Vous n’êtes pas sérieux!! C'est toi Gims qui est responsable?".

.@MetaFrance vous m'avez même supprimé mon cours d'histoire!!???!!!! Vous êtes pas sérieux!! C'est toi @gims qui est responsable? 🤣 pic.twitter.com/HzSFXoBjYU — Booba (@booba) April 11, 2023

Après la suppression est ensuite venue la suspension du compte ce mardi 18 avril. Cependant, Booba a une nouvelle fois fait preuve de réactivité en créant dans la foulée un nouveau compte Instagram qu’il a nommé ironiquement "boobabannni". Toujours avec humour, il commentait d’ailleurs :

BOOBABANNI ON T'AS DIT!!! j'étais à 80K zobi presque platine 😂 pic.twitter.com/bHZjLRbz5N — Booba (@booba) April 18, 2023

.@MetaFrance Vous m'avez aussi supprimé Facebook vous avez pas d'coeur j'avais réussi à retrouver ma première petite amie et mon pote Gérard un Vietnamien j'mangeai des nouilles sautées chez sa daronne en cm2 une tuerie!!! J'ai la haine j'entame une grève de la faim!!!!! 🍜🤬 — Booba (@booba) April 18, 2023

En espérant que le dernier compte est une plus longue espérance de vie.