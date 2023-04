Offset rend hommage à Takeoff avec un énorme tattoo

Un sacré hommage.

Le rap US a perdu une de ses figures majeures de ces 15 dernières années, il y a quelques mois, avec le décès de Takeoff en novembre 2022. Le rappeur membre des Migos s'est apparemment fait tirer dessus après une partie de dés qui a mal tourné, lors des célébrations d'Halloween. Une perte immense pour le game, car le gars était un de ceux qui ont fait passer le monde entier à la trap, il y a de ça des années. Forcément, l'émotion est encore vive, à peine quelques mois après les faits.

Elle l'est encore plus pour ses proches, et notamment Offset, lui aussi membre des Migos, qui font partie de la même famille dans la vraie vie. On peut donc comprendre à quel point la peine est forte chez eux, mais Offset a décidé de lui rendre hommage à sa manière, à travers une œuvre assez spectaculaire. Il s'agit d'un énorme tatouage dans le dos, représentant le visage du poto Takeoff aujourd'hui disparu, avec un design qui rappelle celui des saints sur les vitraux dans les cathédrales.

Une manière comme une autre de continuer à faire son deuil tout en rendant hommage au disparu. En tout cas, l’œuvre est énorme et assez impressionnante, elle a dû demander plusieurs longues heures de travail. On espère en tout cas que les deux membres des Migos restants, Offset et Quavo, vont réussir à se réconcilier, après les rumeurs d'énorme clash dans les coulisses de la cérémonie des Grammy. Depuis plusieurs mois, les deux artistes seraient en froid, et Offset était malheureusement le dernier maillon qui maintenait le tout ensemble. Maintenant qu'il n'est plus là, le groupe semble sur le point d'exploser...