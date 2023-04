Booba s'acharne sur Gims et ses "vérités" historiques

On ne l’arrête plus !

Booba poursuit ses moqueries et enchaîne les tweets provocateurs envers Gims suite à ses propos sur l’histoire. Le Duc l’a dit lui-même : "Je vais jamais te lâcher". Ça promet…

Les affirmations de Gims continuent de faire réagir. Entre les médias, les historiens, les internautes, ses fans et Booba, la polémique prend de plus en plus d’ampleur. Pour ceux qui auraient peut-être loupé l’affaire (mais où étiez-vous ?), le chanteur est au cœur d’une polémique depuis la diffusion d’une interview pour Oui Hustle. Les "vérités" de l’artiste sur l’histoire ancienne ne passent pas. Il évoquait entre autres, l’Afrique, la présence de l’électricité au pic des pyramides, les égyptiens, les afropéens, les chevaliers et autres questionnements de l’histoire. Un (bad) buzz qui a réveillé son ennemi Booba qui l’a immédiatement affiché sur les réseaux sociaux, tout comme un grand nombre de twittos.

Cependant, le Duc est sur les côtes de Meugui depuis longtemps et ça, ce n’est un secret pour personne. Il a donc poursuivi ses provocations sur Twitter. Entre les montages moqueurs et les pics, B2O était très en forme. Il commence :

"Gims, à trop faire l’électricien tu t’es éteint. Et ta deuxième femme Demdem elle en pense quoi des pyramides et des micro-ondes égyptiens. Force à toi mon grand".

.@gims À trop faire l'électricien tu t'es éteint 🤣 Et ta deuxième femme Demdem elle en pense quoi des pyramides et des micro-ondes égyptiens 🤣🔌 Force à toi mon grand 🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/o1fzqWiGzi — Booba (@booba) April 12, 2023

Le principal concerné semble également s’amuser de la viralité de son interview. En effet, l’ex membre de la Sexion d’Assaut a partagé lui-même des photos ridiculisant ses paroles sur ses réseaux. Celle représentant des pyramides en plein décollage semble lui avoir beaucoup plu. Et à Booba également qui ne l’a pas loupé :

"Hop hop hop, tu vas où comme ça ? T’es en business j’espère".

.@GIMS hop hop hop tu vas où comme ça? T'es en business j'espère 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/J4pwSujhfk — Booba (@booba) April 12, 2023

Ensuite, Booba est même allé encore plus loin en prenant soin de souhaiter une "bonne année" à son rival en légende d'un autre tweet. Pour rappel, une autre polémique avait touché Gims en début janvier 2022 lorsqu'il avait expliqué pourquoi il ne voulait pas qu'on lui souhaite une bonne année. Le roi de la provoc' a vraiment bonne mémoire :

Cette histoire est loin d’être terminée.