Gunna : son incroyable transformation physique

Le rappeur a beaucoup maigri.

Gunna fait profil bas depuis qu'il est sorti de prison. Beaucoup l'accusent, après avoir conclu un accord avec la justice, d'avoir chargé Young Thug dans l'affaire RICO qui vise le label YSL dont il fait partie. Même s'il s'est défendu d'être une balance, l'interprète de "pushin P" n'a pas fait de vague. Il faut croire qu'il était occupé à autre chose puisqu'une photo qui vient d'apparaître sur Internet le monde bien plus fin et plus affûté qu'avant son emprisonnement. Sur ce cliché, Gunna pose aux côtés de trois autres hommes et de nombreux fans ont immédiatement remarquer qu'il avait maigri et qu'il est plus musclé qu'avant. Et ils n'ont pas manqué de le faire remarqué sur les réseaux sociaux.

New picture of Gunna surfaces online pic.twitter.com/qYEmE2LxZQ — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) April 12, 2023

"Attends c'est Gunna ?" a écrit un utilisateur de Twitter choqué. "A-t-il perdu du poids ?" Les autres commentaires sont du même acabit.