Booba fracasse Gims et ses leçons d'histoire

L’occasion était trop belle pour le Duc.

Depuis quelques jours, Gims est dans la sauce suite au buzz de sa dernière interview. Entre moqueries, détournements ou soutien, ses propos concernant l’histoire font réagir la Toile avec en première ligne, son grand ennemi, Booba.

Le chanteur est au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, un extrait de son interview pour l’émission Youtube Oui Hustle datant d’il y a deux semaines a refait surface. Si on vous avait déjà résumé ses explications sur la Sexion d’Assaut et Dawala faites durant l’interview, le 25 mars dernier, c’est une autre partie de l’échange qui est devenue viral. Gims évoque en effet, ses théories sur l’histoire du monde, notamment de l’Égypte ancienne et assure que les historiens cachent certaines vérités. Il disait notamment :

"L’Afrique c’est le Wakanda bordel, c’est le futur normalement chez nous. À l’époque de l’empire de Koush, il y avait l’électricité. Les pyramides qu’on voit là, au sommet il y a de l’or. L’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’étaient des foutues antennes, les gens avaient l’électricité, maintenant les gens n’arrivent pas à comprendre ça. Les Egyptiens, la science qu’ils avaient, ça dépasse l’entendement. Et les historiens le savent".

Et poursuit :

"L’Afrique a peuplé l’Europe. Avant les Européens ont les appelés les afropéens. Ils ont été décimés par les 'vrais européens' qui venaient d’Asie : les Yam Nahade. 50 000 ans avant les Européens, la notion de chevalerie, on l’avait déjà. […] Il faut juste connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur, non".

Il n’en fallait pas moins pour affoler la Toile. En l'espace de quelques phrases, Gims, se retrouve donc en plein bad buzz pour le plus grand plaisir de Booba, qui ne loupe jamais une opportunité de le tacler. Sur Twitter également, B2O l’a directement attaqué :

""Ils ont été décimés par les vrais Européens qui venaient d'Asie!" C'est le Wakandaaaaaaaaa!!!!!! Le chevalier nwar. Lancelot de Château rouge. Et dire qu'il est ambassadeur".

"ils ont été décimés par les vrais Européens qui venaient d'Asie!" C'est le Wakandaaaaaaaaa!!!!!! 🤣 Le chevalier nwar. Lancelot de Château rouge 🤣🤣🤣 Et dire qu'il est ambassadeur 😅#meuguilamuraille 🏴‍☠️ @gims pic.twitter.com/2nAuB2vjbZ — Booba (@booba) April 11, 2023

Le Duc ne s’est pas arrêté là et a ensuite partagé un article du journal Le Parisien relatant de la polémique accompagnée de la légende : "Gims t’as percé !!! perché comme jamais".

Ensuite, comme il a pu le faire dans le passé, Booba a interpellé Meta qui semble avoir cette fois-ci bloqué une story du Duc sur Instagram. Une story concernant Meugui, bien évidement. Kopp commentait :

"Meta France, vous m’avez même supprimé mon cours d’histoire ? Vous n’êtes pas sérieux ! C’est toi gims qui est responsable ?"

.@MetaFrance vous m'avez même supprimé mon cours d'histoire!!???!!!! Vous êtes pas sérieux!! C'est toi @gims qui est responsable? 🤣 pic.twitter.com/HzSFXoBjYU — Booba (@booba) April 11, 2023

Si Booba semble passer un bon moment et se réjouir de la situation, Gims de son côté doit probablement penser que ces attaques ne reflètent que "l’amour" que le rappeur de 46 ans lui porte, comme il l’avait déclaré dans le passé. Concernant l’engouement médiatique actuel autour de ses propos, sa dernière story en dit long :