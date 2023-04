Booba : Maes se moque de son physique

La différence entre le haut et le bas me terrifier sah les frères ne skipper pas le legs day hien pic.twitter.com/GvCzkIOEue — Irina🦇🕸️ (@vivixxy3) April 9, 2023

Maes n'a pas manqué ces posts et a immédiatement commenté, mais juste avec des émojis. Il a mis celui des yeux ronds qui sortent de la tête (sous-entendu je n'en crois pas mes yeux) et celui d'un coq (sous-entendu mollet de cop ou encore petites jambes). Et le titre du morceau qui accompagne sa story est "Laughing". A priori pas besoin de traduire, tout le monde l'a celle-là...

Depuis plusieurs mois, les deux ex-amis sont en beef et celui-ci s'appuie sur tout ce qui peut leur passer sous la main comme informations : les ventes, les chiffres, les feats etc. Maes a même appuyé une pétition qui vise à interdire la venue de Booba sur le sol marocain pour un concert. Mais si on peut aussi se moquer du physique de son adversaire, pourquoi se priver ? Maes ne l'a pas fait et nul doute que le Duc n'aurait pas retenu ses coups non plus...